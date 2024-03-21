اليوم.. الرئيس يشهد حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024

تشهد القيادة السياسية، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره لدور المرأة المصرية فى المجتمع.

وحققت المرأة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة.

وركزت جهود الدولة المصرية لدعم المرأة على التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة والتعليم الفنى للفتاة وتعزيز سياسات دخول سوق العمل عبر التدريب وتنمية المهارات وإقامة مشروعات صغيرة وإتاحة الفرص التسويقية والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

كما يواصل المجلس القومي للمرأة جلسات الدوار وبرامج ومعسكرات ودوائر حكى لغرس قيم الانتماء فى النشء والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسري، ولأول مرة فى مصر جرى التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية للعمل على تسجيل علامة تجارية جماعية لحرفة التلى باسم المرأة المصرية.

