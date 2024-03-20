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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

السعودية توقع اتفاقية دعم مع "الأورنروا" بقيمة 40 مليون دولار

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة
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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأربعاء، اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عبر الاتصال المرئي، لتقديم دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم النداء الطارئ للأونروا في قطاع غزة.

وتنص الاتفاقية على دعم قطاع الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث سيستفيد منها 250،638 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا. كما ستتضمن الدعم توفير المواد الإيوائية وغير الغذائية لعدد 20،019 عائلة، بإجمالي 200،190 فردًا.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة والمتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي يعيشونها نتيجة للظروف الصعبة التي يمرون بها.

مركز الملك سلمان للإغاثة الامم المتحده الأونروا قطاع غزة