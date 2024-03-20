مطران الفيوم يهنئ الأمهات والراهبات بمناسبة عيد الأم

هنأ الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم الامهات والراهبات بمناسبه عيد الام قائلا "أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، الَّتِي هِيَ أَوَّلُ وَصِيَّةٍ بِوَعْدٍ، لِكَيْ يَكُونَ لَكُمْ خَيْرٌ، وَتَكُونُوا طِوَالَ الأَعْمَارِ عَلَى الأَرْضِ" (أفسس ٦ : ٢ - ٣ ).

وتابع: فبمناسبة عيد الأم نقدم أرق التهاني لجميع الأمهات الفاضلات ونُقدر لهن بكل الحب والتقدير والاعتـزاز تفانيهم وتعبهم ومحبتهم في رعاية أسرهن.

وقال: ولا ننسى بذل و تضحية كل الأمهات الفاضلات اللاتي أنتقلن إلى السماء ونطلب من الرب أن يعطي الجميع أجرًا صالحًا سمائيًا.