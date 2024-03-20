الفيدرالي الأمريكي يرفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 2.1%

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي للعام الجاري إلى 2.1% مقارنة بتوقعات ديسمبر الماضي عند 1.4%، وذلك عقب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي منذ قليل.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أيضًا توقعاته للنمو الاقتصادي عن العام المقبل إلى 2% بدلا من 1.8%.

النمو الاقتصادي الأمريكي

وفيما يتعلق بالتضخم الأمريكي، رفع الفيدرالي الأمريكي توقعاته للتضخم الأساسي في العام الجاري من 2.4% إلى 2.6%، لكنه أبقى على التوقعات للعام المقبل عند 2.2%.

وقال الفيدرالي في بيان أسعار الفائدة: تجدر الإشارة إلى ترسخ معدل التضخم في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا في بداية العام الحالي، إذ تجاوز التضخم الأساسي التوقعات في فبراير للشهر الثاني مرتفعًا 0.4% على أساس شهري، وبـ 3.8% على أساس سنوي.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين في شهادته أمام الكونجرس خلال الشهر الحالي أن البنك المركزي الأميركي لن يتعجل لخفض أسعار الفائدة حتى يقتنع صناع السياسة النقدية بأنهم فازوا في معركتهم بشأن التضخم.

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في خفض تكاليف الاقتراض في وقت ما هذا العام، لكنه أوضح أنهم (صناع السياسة النقدية) ليسوا مستعدين بعد