"الفيدرالي الأمريكي" يقرر تثبيت الفائدة عند مستواها الحالي

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية دون تغيير، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات أغلب الخبراء.

وصوت صناع السياسات في لجنة السوق المفتوح، المنوط إليها تحديد أسعار الفائدة بالفيدرالي الأمريكي، بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة بين 5.25 % و5.5 % لتظل عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاما.

وكان رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول توقع أن تبدأ معدلات الفائدة في الانخفاض هذا العام؛ إذا حصل الفيدرالي على إشارات تدل على تباطؤ التضخم، لكنه أبقى الأمر دون جدول زمني محدد.

ويبلغ التضخم، وفقًا للمقياس المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي، حاليا 2.4%، ليظل أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.