وزارة الداخلية تواصل ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة في مجال ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية).. لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 38 حكم قضائى فى قضايا "تبديد، مبانى" بإجمالى 20 سنة حبس وكفالات وغرامات مالية بلغت أكثر من (22 مليون جنيه).

ضبط (مقاول- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام).. لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 59 حكم قضائى فى قضايا "مبانى" بإجمالى 31 سنة و4 أشهر حبس وغرامات مالية أكثر من (50 مليون جنيه).

ضبط (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق).. لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 25 حكم قضائى فى قضايا "سرقة تيار كهربائى" بإجمالى غرامات (250 ألف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.