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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

دخول تدفقات لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تقدر بطن

مجلس الذهب العالمي
مجلس الذهب العالمي
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 أوضحت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس، وذلك بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.
وصل صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق الذهب 1 طن ذهب بعد أن سجلت الصناديق في الولايات المتحدة تدفقات بمقدار 17.2 طن ذهب، في حين شهدت الصناديق في المنطقة الأوروبية خروج تدفقات نقدية بمقدار 15.6 طن ذهب. 
وصرح صندوق الاستثمار المتداول SPDR Gold Trust، الذي يعد أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.48% إلى 837.35 طن يوم الثلاثاء من 833.32 طن في الجلسة السابقة.
أما عن الطلب الفعلي على الذهب فقد أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الذهب السويسرية انخفضت في فبراير على أساس شهري، لتتراجع من أعلى مستوى في ثماني سنوات الذي سجلته في يناير بفضل الطلب قبل عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين.  

 

توقعات أسعار الذهب العالمية 
تشهد أسعار أونصة الذهب العالمي تذبذب للجلسة الرابعة على التوالي لتستمر في التحرك في نطاق في ظل انتظار الأسواق لنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي التي تصدر خلال جلسة اليوم، والتي من شأنها أن تحدد الخطوة القادمة لحركة الذهب.
 

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