تراجع جديد في سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

تراجع سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 20 مارس في تعاملات البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر اليوم، لأقل من مستوى 47 جنيها داخل عدد من البنوك لأول مرة منذ قرار المركزي بتحرير سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب.

وسط اتفاق الحكومة مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.

سعر الدولار اليوم

وتراجع سعر الدولار داخل بنك مصر إلى 46.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع، كما تراجع داخل البنك التجاري الدولي إلى 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الخضراء داخل بنك الإسكندرية إلى 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع، وتراجع داخل المصرف العربي الدولي إلى 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر المصرف المتحد 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع، ووصل إلى 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

وسجل داخل بنك سايب 46.9 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع، وتراجع داخل بنك قناة السويس إلى 46.9 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع، كما تراجع سعر الدولار داخل البنك العقاري المصري العربي إلى 46.9 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.