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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

تراجع جديد في سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

سعر الدولار
سعر الدولار
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تراجع سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 20 مارس في  تعاملات البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر اليوم، لأقل من مستوى 47 جنيها داخل عدد من البنوك لأول مرة منذ قرار المركزي بتحرير سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب. 

وسط اتفاق الحكومة مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة.

سعر الدولار اليوم 
وتراجع سعر الدولار داخل بنك مصر إلى 46.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع، كما تراجع داخل البنك التجاري الدولي إلى 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الخضراء داخل بنك الإسكندرية إلى 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع، وتراجع داخل المصرف العربي الدولي إلى 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع.
وسجل سعر المصرف المتحد 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع، ووصل إلى 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

وسجل داخل بنك سايب 46.9 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع، وتراجع داخل بنك قناة السويس إلى 46.9 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع، كما تراجع سعر الدولار داخل البنك العقاري المصري العربي إلى 46.9 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع.

البنوك الحكومية والخاصة سعر الدولار سعر العملة سعر العملة الخضراء سعر الدولار اليوم