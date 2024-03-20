والدته ليلى مراد وتزوج السندريلا.. زكي فطين عبدالوهاب في ذكرى رحيله

زكي فطين عبدالوهاب ابن اسرة فنية عاش في الفن وترعرع فيه سواء في المنزل أو أجواء أصدقاء العائلة وخارج المنزل، فهو ابن الفنانة الراحلة ليلى مراد ووالده المخرج فطين عبدالوهاب، وحياته الفنية لم تقتصر فقط على عائلته بل زواجه من السندريلا سعاد حسني، مشوار الفنان الراحل لم يكن كبير بالأعمال التي شارك فيها لكنه ترك بصمة وبمناسبة مرور عامين على رحيله تبرز "البوابة نيوز" اسرار ومحطات في حياته.

-ولد زكي فطين عبدالوهاب يوم ١٨ فبراير من عام ١٩٦١.

-لم تكن والدته فقط الفنانة ليلى مراد ووالده المخرج فطين عبدالوهاب وزوجته سعاد حسني فكان خاله (شقيق والدته) المغني والممثل والملحن منير مراد وابن شقيق الفنان "سراج منير" والمخرج "حسن عبدالوهاب".

-درس في المعهد العالي للسينما وبدأ حياته الفنية كمخرج بعد تخرجه من المعهد عام ١٩٨٣ ثم توجه للتمثيل.

-عن زواجه بالفنانة سعاد حسني قال انه فاجأ والدته بانه طلب الزواج منها ورفضت لكنها تحب سعاد وكان رفضها فرق السن بينهما لانه كان طالبا وهي نجمة مشهورة واستمر الزواج ٦ اشهر فقط.

-اعترف ان سعاد حسني كانت تحب زوجها علي بدرخان اكثر منه وشعر ان زواجهما فرق بينهما.

-من ابرز اعماله التي قدمها قبل رحيله "بحب السيما، اسكندرية كمان وكمان، طرف تالت، ممنوع الاقتراب او التصوير، المواطن اكس، أهلكايرو، وسكوت هنصور".

كان قد أعلن اصابته بسرطان الرئة عام ٢٠١٩ وتعافيه من المرض ثم أعلن بعدها اصابته بسرطان المخ من جديد.

-عانى خلال حياته من ازمة كبيرة حيث عاش بعدما اختفت زوجته الامريكية ورحلت عن مصر وهي تحمل ابنه في بطنها وطل طوال حياته يبحث عن ابنه الذي لم يعلم عنه شيئا حتى موته.

-خلال بحثه عن زوجته اكتشف ان والدته ليلى مراد هي سبب التفرقة بينهم فزوجته كانت لا تستطيع التأقلم في مصر وتواصلت معه للانتقال والعيش في امريكا بعدما علمت خبر حملها وتربية طفلهما سويا ولكن بعد رحيل والدته علم من صديقة والدته ان زوجته كانت ترسل له الكثيرمن الخطابات ليسافر لها ولكن والدته ليلى مراد كانت تمزقها وتخفي عليه تلك الخطابات حتى لا يسافر الى امريكا وتركها، وحاول الوصوللزوجته عندكا قرر السفر لها لكنه لا يستطيع لان الولايات المتحدة الامريكية تتيح لمواطنيها تغير اسمائهم.

-توفي يوم ٢٠ مارس عام ٢٠٢٢ بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ٦١ عام.

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