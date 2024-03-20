متحدثا عن أزمة الصحفيين المؤقتين.. هشام الجاهل: لا يوجد قرار أقوى من القانون

أعرب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة الصحفيين بشأن أزمة الصحفيّين الموقتين بالصحف القومية، عن سعادته قائلا: أتشرف بوجودى فى هذا الصرح العملاق بنقابة الصحفيين، مضيفا أن قضية الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية لا تتعلق ب ٤٥٠ صحفيا فقط.

وقال الجاهل: هناك أبعاد أخرى لمهن أخرى، ولكن حديثنا عن المؤقتين بالصحف القومية لأنها صاحبة رسالة غير هادفة للربح.

وتساءل: هل هناك قرار بعدم التعيين؟ فلا يوجد قرار أقوى من القانون، فالقرار الصادر يلغى ويعدل بقرار، فالعاملون بالصحف القومية يعملون بمرتب بخس أو بدون مقابل، وبالتالى لدينا خطوات استحقاقية منها تواصل مجلس النقابة مع الهيئة الوطنية للصحافة.

وعقدت نقابة الصحفيين الاجتماع الثانى برئاسة الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وبحضور كل من جمال عبد الرحيم وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ وأعضاء مجلس النواب، وهما هشام الجاهل، وأميرة العدلى، مع الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، بالقاعة المستديرة بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء لمناقشة مطالبهم بالتعيين في مؤسساتهم.