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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تحرير 20 محضرا والتحفظ على لحوم دون بيانات ببني سويف

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتي كان قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها: الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري.

حيث قامت اللجنة، التي أشرف عليها اللواء سامي علام السكرتير المساعد، اليوم، بحملة رقابة تموينية وصحية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بدائرة مركز ومدينة بني سويف، وفي حضور أسماء مجدي نائب رئيس  المدينة، أحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ومسؤولي التموين و جهاز حماية المستهلك ببني سويف وشئون المناطق، وباقي أعضاء اللجنة. 

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على كميات من المواد والسلع الغذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات تدل على مصدرها، عبارة عن 150 كجم لحوم مجمدة، بجانب تحرير 24 محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير.

ومن جهته وجه السكرتير العام المساعد، بتكثيف الحملات على الأسواق والسلع والمحال التجارية لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع منتهية الصلاحية والحيلولة دون إحتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتوازي مع الحملات التي تنفذها أجهزة وإدارات ومكاتب التموين على مستوى المحافظة، فى إطار خطة المحافظة في هذا الجانب.

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