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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"طلاب من أجل مصر" بعين شمس تنظم الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسي وتنس الطاولة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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تنطلق مساء يوم الأحد القادم فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة ( طلبة - طالبات ) والتى تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بإتحاد طلاب جامعة عين شمس ، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

تقام فعاليات الدورة الرمضانية في كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة طلبة /طالبات على ملاعب المدينة الجامعية طلبة ، ويشارك في فعاليات كرة القدم الخماسية ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة  بنظام خروج المغلوب  .

ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة (طلبة)  ٣٢ طالب ، ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة (طالبات )  ٣٢ طالبة.

وسيتم منح المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية وميداليات كالآتي :

- مسابقة كرة القدم الخماسي :
(المركز الأول ٩٦٠٠ جنيه  - المركز الثاني ٨٠٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٤٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طلبة:
( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طالبات:
( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).

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