"طلاب من أجل مصر" بعين شمس تنظم الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسي وتنس الطاولة

تنطلق مساء يوم الأحد القادم فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة ( طلبة - طالبات ) والتى تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بإتحاد طلاب جامعة عين شمس ، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.
تقام فعاليات الدورة الرمضانية في كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة طلبة /طالبات على ملاعب المدينة الجامعية طلبة ، ويشارك في فعاليات كرة القدم الخماسية ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب .
ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة (طلبة) ٣٢ طالب ، ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة (طالبات ) ٣٢ طالبة.
وسيتم منح المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية وميداليات كالآتي :
- مسابقة كرة القدم الخماسي :
(المركز الأول ٩٦٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٤٠٠ جنيه ).
- مسابقة تنس طاولة طلبة:
( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).
- مسابقة تنس طاولة طالبات:
( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).