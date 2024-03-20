رئيس فيتنام يعلن استقالته وسط حملة واسعة لمكافحة الفساد

استقال الرئيس الفيتنامي فو فان ثونغ، بعد عام واحد فقط من توليه المنصب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في وقت تشن فيه الدولة الشيوعية حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد.

وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية إن ثونغ مذنب بارتكاب «انتهاكات وأوجه قصور»، وقبلت اللجنة المركزية للحزب استقالته.

يأتي سقوط المسؤول، البالغ 53 عاماً، في حين تشهد فيتنام اضطرابات سياسية كبيرة أرغمت سلفه أيضاً على التنحي، في حملة لمكافحة الفساد شهدت إقالة كثير من الوزراء، ومحاكمة رجال أعمال كبار بتهمة الاحتيال.

وأضافت وكالة الأنباء أن ثونغ انتهك «أنظمة» - لم تحددها - وفشل في أن يكون قدوة بصفته رئيساً للدولة، كما أشارت إلى أن انتهاكات الرفيق فو فان ثونغ وتقصيره أحدثت تأثيراً سيئاً لدى الرأي العام، طال سُمعة الحزب والدولة وسُمعته.

وتابعت أنه «إدراكاً منه لمسؤوليته تجاه الحزب والدولة والشعب، قدَّم استقالته من مناصبه».

أصبح ثونغ رئيساً، في الثاني من مارس من العام الماضي، بعد استقالة الرئيس نغوين شوان فوك، في خطوة مفاجئة غير معتادة في فيتنام، حيث يجري تنسيق التغييرات السياسية بعناية منذ فترة طويلة، مع التركيز على الاستقرار.

وقبل فوك، لم يتنح سوى رئيس واحد آخر للحزب الشيوعي عن منصبه، وكان ذلك لأسباب صحية.

وبينما يتولى الرئيس قيادة الدولة، فإنه يُنظر إلى الأمين العام للحزب نغوين فو ترونغ على أنه صاحب السلطة الحقيقي، ويعدّ مهندس حملة مكافحة الفساد التي أثبتت شعبيتها لدى الفيتناميين.