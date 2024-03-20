رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية يشارك في مؤتمر الكنائس الأسقفية العالمي “GAFCON"

شارك الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في مؤتمر رؤساء أساقفة جافكون "GAFCON"، وذلك في كيجالي بدولة رواندا.

بدأ المؤتمر بصلوات القداس الإلهي، تلاها خلوة روحية لمدة يومين، من ثم مناقشات حول القضايا اللاهوتية والإدارية التي تواجه الكنيسة الأسقفية، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة للتواصل والتشارك بين رؤساء الأساقفة من عدة أقاليم بالكنيسة الأسقفية من مختلف أنحاء العالم.

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بمشاركته في المؤتمر، مؤكدًا على إن مثل تلك المناسبات تعضد جسد الكنيسة وخدمتها الروحية.

واُختتم المؤتمر برسامة القس ياسر أندرو ايريك، ليصبح مساعد المطران لوران ماباندا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بإقليم رواندا للكنيسة الأسقفية.