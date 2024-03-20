بدء تلقى المشاركات بجائزة جامعة الخليج للدراسات الثقافية

أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت عن بدء تلقى المشاركات بجائزة جديدة خصصتها الجامعة للدراسات الثقافية.

وتضمنت شروط الجائزة الجديدة التي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، التي يتم تخصيصها لهذا المجال المعرفي العابر للأنواع، أن يُقدم المترشح لنيل الجائزة كتابًا متصلًا بالموضوع المعلن في كل دورة، على ألا يقل الكتاب عن 25000 كلمة.

وبحسب ما أعلنته الجامعة، فإن الجائزة ستمنح لثلاثة فائزين، سيحصل الأول على جائزة مقدارها 20 ألف دولار أمريكي، والثاني على 15 ألف دولار، والثالث على 10 آلاف دولار، وستقوم جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بطباعة الكتب الفائزة، بالتعاون مع كبريات دور النشر في العالم العربي وأوروبا وأمريكا، إذ إن الجائزة تقبل المشاركات باللغتين العربية والإنكليزية.

وقد اختارت الجامعة موضوع الصراعات المسلحة والتحولات الثقافية في الشرق الأوسط للدورة الأولي من الجائزة هذا العام، وهو الموضوع الذي يمكن أن يتناول الآثار والتحولات الثقافية الناتجة عن الصراعات المسلحة في كل من السودان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين.

ويستمر تلقي المشاركات حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر من العام الجاري 2024، وتهدف الجائزة للإسهام في مناقشة الأزمات والتطلعات الثقافية بمختلف أنواعها، التي تواجهها المجتمعات العربية من المحيط إلى الخليج، وهو ما يتوقع أن يقدّم حلولاً وآفاقاً مفيدة للمؤسسات وصنّاع القرار.

