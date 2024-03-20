تعليم شمال سيناء يحصد الثالث جمهوريا في أعلي نسبة إنتاج

حصد تعليم شمال سيناء المراكز الثالث علي مستوي الجمهورية في أعلي نسبة إنتاج للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بفوز مدرسة عوتالله سليمان زايد الزراعية قسم الفاكهة بقاطية بإدارة بئر العبد التعليمية.

وهنأ حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء لدعمه المستمر وحرصه على تقديم العملية التعليمية للطلاب على أكمل وجه ممكن وعلي أن تظهر المحافظة بالمظهر اللائق والتقدم المستمرفي كافة المجالات والمشاركات على مستوى الجمهورية.

كما هنأ كل من المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وإدارة التعليم الزراعي بالمديرية، وإدارة بئر العبد التعليمية وإدارة مدرسة عوتالله سليمان زايد الزراعية قسم الفاكهة بقاطية والسادة المشرفين .

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المعلم سامي حميد سليمان النجار بإدارة تنسيق الإعدادي والثانوي بالمديرية وذلك لبلوغه السن القانوني للتقاعد، كما أشاد وكيل الوزارة بحسن أخلاق الزميل المحتفى به والتزامه واخلاصة في العمل وترك أثر طيب للسادة الزملاء.