ثقافة العريش يواصل تنفيذ فعاليات ورشة "معلقات من الجلد الطبيعى"

واصل قصر ثقافة مدينة العريش تنفيذ فاعليات ورشة “معلقات من الجلد الطبيعى” تابعة لقسم الفنون التشكيلية والحرف البيئية بقصر ثقافة العريش اليوم تحت إشراف الأستاذ شعبان جمعه موجه تربية فنية ضمن برامج وزارة الثقافة، وضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء، اليوم 20 مارس 2024 وفي إطار برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المكثف بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان.

وجرى تنفيذ معلقات من الجلد الطبيعى تحتوى على تشكيلات مختلفة من الآيات القرآنية والفن الشعبى مع اختلاف فى التقنيات مثل الحرق والتضفير والتلوين والإضافة اعدها ايناس سمير مدير قصر ثقافة العريش وذلك بإشراف عام امل عبدالله رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى، واشراف مدير عام ثقافة شمال سيناء أشرف المشرحانى.

يأتى ذلك ضمن برنامج هيئة قصور الثقافة الذى يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، الذى يتضمن فعاليات مابين عروض فنية ومسرحية و أمسيات ثقافية ولقاءات وورش حرفية ومعارض كتب وفنون، وغيرها.

كما كرم أمل عبدالله رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى أصحاب الرسالة الثقافية والذي يساعدون في تحقيق العدالة الثقافية بين أهالي جنوب سيناء وهم الشيخ عودة ابو عفنان شيخ قبيلة الحويطات والشيخ خليل ابو ابراهيم وجاء هذا التكريم بمناسبة احتفالات العاشر من رمضان .

وتضمن فرع ثقافة جنوب سيناء ما يقرب من 200 فعالية على مدار ليالي رمضان التي تستمر حتى يوم 20 رمضان، وتشهد عددا كبيرا ومتنوعا من العروض الفنية والأمسيات الشعرية والبرامج الثقافية وورش الأطفال والمرأة.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن فعال