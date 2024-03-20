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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط موظف عليه 25 حكما في قضايا "سرقة تيار كهربائي" بالوراق

ارشيفية
ارشيفية
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  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط موظف مطلوب التنفيذ عليه في 25 حكما قضائيا  في قضايا "سرقة تيار كهربائى" بإجمالى غرامات 250 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة الوراق.

كانت قد وردت معلومات إلى وحدة مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، مفادها تواجد موظف ، مطلوب التنفيذ عليه في 25 حكم قضائي  في قضايا "سرقة تيار كهربائى" بإجمالى غرامات 250 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة الوراق، وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الأمن فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

الوراق سرقة تيار كهربائي ضبط موظف