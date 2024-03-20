ضبط موظف عليه 25 حكما في قضايا "سرقة تيار كهربائي" بالوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط موظف مطلوب التنفيذ عليه في 25 حكما قضائيا في قضايا "سرقة تيار كهربائى" بإجمالى غرامات 250 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة الوراق.

كانت قد وردت معلومات إلى وحدة مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، مفادها تواجد موظف ، مطلوب التنفيذ عليه في 25 حكم قضائي في قضايا "سرقة تيار كهربائى" بإجمالى غرامات 250 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة الوراق، وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الأمن فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.