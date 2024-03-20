آرسنال يجدد عقد لاعبه اليابانى

جدد نادى آرسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، اليوم الأربعاء، رسميًا عقد لاعبه اليابانى.

أعلن نادى آرسنال على صفحته الرسمية، اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه الياباني تاكيهيرو تومياسو، بعد ان كان من المفترض أن ينتهى مع الجانرز بنهاية الموسم المقبل، ولم يكشف البيان الذى اصدره ارسنال اليوم عن مدة العقد الجديد.

وكان تومياسو قد انضم لصفوف آرسنال، قادمًا من بولونيا، في صيف 2021، مقابل 18.6 مليون يورو.

وعلق ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق آرسنال على تجديد عقد لاعب اليابانى، قائلاً: "تومياسو لاعب رائع، يتدرب بشكل جيد، لديه تصميم والتزام بتطوير مستواه الفني".

وانهى تعليقه قائلاً: "ما يفعله في التدريبات والمباريات مثير للإعجاب، نحن نتطلع لمواصلة العمل معه للمزيد من السنوات المقبلة".