جامعة قناة السويس تعلن مد فترة التقدم لجائزة العطاء والوفاء حتى 30 إبريل

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن مد فترة الإعلان والتقدم لجائزة العطاء والوفاء للأساتذة العاملين والمتفرغين بالجامعة، حتى موعد أقصاه 30 إبريل 2024، مؤكدا أن جائزة العطاء والوفاء تعد من أهم وأكبر الجوائز التشجيعية، التي تحرص الجامعة على تنظيمها على مدى عدة سنوات.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجائزة تهدف إلى تكريم الأساتذة الجامعيين الذين يسهمون بجهدهم العلمي، والمجتمعي في إعلاء شأن الجامعة، والارتقاء بالمنظومة البحثية والتعليمية، والمجتمعية بها.

جدير بالذكر- أنه يتم الإعلان عن الجائزة في جميع كليات الجامعة، في شهر يناير من كل عام، ويتم التقدم لها حتى موعد غايته 31 مارس 2024، وينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تنفذ فاعليات الجائزة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف تنفيذي المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمحاسبة منى أوزوريس مدير إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية.