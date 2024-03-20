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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة قناة السويس تعلن مد فترة التقدم لجائزة العطاء والوفاء حتى 30 إبريل

رئيس جامعه قناه السويس
رئيس جامعه قناه السويس
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أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن مد فترة الإعلان والتقدم لجائزة العطاء والوفاء للأساتذة العاملين والمتفرغين بالجامعة، حتى موعد أقصاه 30 إبريل 2024، مؤكدا أن جائزة العطاء والوفاء تعد من أهم وأكبر الجوائز التشجيعية، التي تحرص الجامعة على تنظيمها على مدى عدة سنوات.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجائزة تهدف إلى تكريم الأساتذة الجامعيين الذين يسهمون بجهدهم العلمي، والمجتمعي في إعلاء شأن الجامعة، والارتقاء بالمنظومة البحثية والتعليمية، والمجتمعية بها.

جدير بالذكر- أنه يتم الإعلان عن الجائزة في جميع كليات الجامعة، في شهر يناير من كل عام، ويتم التقدم لها حتى موعد غايته 31 مارس 2024، وينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تنفذ فاعليات الجائزة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف تنفيذي المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمحاسبة منى أوزوريس مدير إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية.

التشجيعية الدكتور ناصر مندور المجتمعية المشروعات البحثية تحت رعاية جائزة العطاء والوفاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة