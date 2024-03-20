طقس مطروح.. شتوي معتدل ورياح خفيفة

ساد مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي الغربي من البلاد، اليوم الأربعاء، أجواء شتوية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونشاط خفيف للرياح التجارية الشمالية والعكسية الشمالية الغربية، وخلت السماء من السحب على كافة الأنحاء بالمحافظة.

سجلت درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة مئوية، ونشطت الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط وبلغت سرعتها 26 كم/ساعة، وسجلت نسبة الرطوبة 54٪، ولكن دون تساقط الأمطار على السواحل الشمالية، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها وجاهزيتها لمواجهة أي تغيرات مناخية وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات الكسح حال حدوث ذلك.