"تغير المناخ": عودة للأجواء الباردة ليلا مرة أخرى

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن ملامح طقس آخر الأسبوع (الأربعاء – الخميس – الجمعة 20 – 22 مارس)، سيشهد عودة للأجواء الباردة ليلاً مرة أخرى، مع زيادة فرق حرارة الليل والنهار، وهبات قوية للرياح المتفرقة على الوجه البحري خاصة شمال الدلتا (كفر الشيخ – دمياط – الدقهلية – شمال البحيرة – الإسكندرية - بورسعيد) مع انعدام فرص الأمطار.

وأوضح فهيم، في بيان له اليوم، أن هذا الجو مثالي للمحاصيل فى نهاية العمر مثل القمح والفول البلدي والشعير والطبية العطرية والمحاصيل الأرضية (بطاطس - بنجر - بصل - ثوم)، كما أنه جو مثالي للأمراض المحبة للجو المتذبذب (ندوات ولفحات وتبقعات وبياض دقيقي)، وغير مثالي للفاكهة في بداية الموسم، كما أنه غير مثالي للمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة وخضر الأنفاق.

ونصح فهيم المزارعين بوقف ري القمح في مناطق الوجه البحري خاصة شمال الدلتا، وتأجيل زراعة العروة الصيفي للمحاصيل (الذرة – القطن – الصويا) مع عدم استعجال كشف بلاستيك الأنفاق، وتدعيم التزهير والتلقيح والأخصاب لأشجار الفاكهة، والاستعداد لموجة أخرى من أمراض الندوات والبياض والتبقعات.