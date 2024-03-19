ضبط المتهمين بفيديو فبركة واقعة تعدي على فتاة بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى ادعت خلاله إحدى الفتيات وبصحبتها آخر بتعدى أحد الأشخاص عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح بالوجه حال سيرها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمين على مقطع الفيديو (3 أشخاص – والفتاة المشار إليها "غير مصابة بأية جروح")، وتبين اختلاقهم الواقعة وتصويرها ونشرها بغرض زيادة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعى والتربح المادى.

جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.