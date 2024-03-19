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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الكشف عن شعار كأس العالم 2030.. رونالدو وإنييستا ضمن سفراء البطولة

كأس العالم 2030
كأس العالم 2030
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، عن شعار بطولة كأس العالم 2030، في الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا.

تقام بطولة كأس العالم 2030 في البرتغال وإسبانيا والمغرب، في ملف مشترك أعلنه «فيفا» في وقت سابق.

واستضافت مدينة لشبونة البرتغالية، حفل تقديم شعار مونديال 2030، بمشاركة الثلاث دول المنظمة للعرس العالمي.

وأعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2030، شعار البطولة، الذي يحمل رموز تمثل الشمس والبحر وكرة القدم بألوان أعلام البلدان الثلاثة، عليه عبارة: «يلا فاموس».

وسيكون كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية، رفقة النجم الإسباني السابق أندريس إنييستا ونجم منتخب المغرب السابق نور الدين نيبت، سفراء لبطولة كأس العالم 2030.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن في وقت لاحق، استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم 2034.

شعار كأس العالم 2030
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