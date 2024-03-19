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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يشارك 1000 من عمال النظافة والأيتام فى إفطار جماعي.. صور

جانب من حفل الافطار
جانب من حفل الافطار
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حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مشاركة 1000 من عمال النظافة والأطفال الأيتام إفطارهم الجماعي الذي نظمه حزب مستقبل وطن بكورنيش عربات الطعام المتنقلة ، في تقليد سنوي لإدخال البهجة والسرور على ابناء المحافظة 

جاء ذلك بحضور العقيد أحمد الكنيسي الأمن الوطني، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ولفيف من قيادات الحزب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

عقب الإفطار تم إجراء القرعة العلنية لاختيار 5 فائزين برحلات عمرة مجانية، فاز بها 2 من الامهات المثاليات وام لبطلة من متلازمة داون، و2 عمال نظافة من مركز ومدينة طنطا .

ووجه محافظ الغربية التهنئة للفائزين برحلات العمرة، كما وجه التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

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أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الامهات المثاليات الامن الوطني الاطفال الايتام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية