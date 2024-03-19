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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

موعد السحور وأذان الفجر لليوم العاشر في رمضان بالمحافظات

صلاة الفجر
صلاة الفجر
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ساعات قليلة تفصلنا عن الدخول في اليوم العاشر في شهر رمضان الكريم وبداية مواعيد السحور وأذان الفجر، ولا يعرف الكثير من الناس ما هو وقت السحور، وموعد أذان الفجر حتى يجدوا الوقت المناسب لتحديد موعد أذان الفجر، وتحضير الطعام وشرب الماء والصلاة قبل شروق الشمس، وتوضح "البوابة نيوز" موعد أذان الفجر في رمضان.

-موعد أذان الفجر والسحور في شهر رمضان لليوم العاشر:

القاهرة:

موعد السحور 2:15 دقيقة صباحًا.

موعد الإمساك 4:15 دقيقة صباحًا.

الفجر 4:35 دقيقة صباحًا.

الشروق 6:02 دقيقة صباحًا.

الإسكندرية:

موعد السحور 2:20 دقيقة صباحًا.

موعد الإمساك 4:20 دقيقة صباحًا.

الفجر 4:40 دقيقة صباحًا.

الشروق 6:07 دقيقة صباحًا.

 طنطا:

موعد السحور 2:16 دقيقة صباحًا.

موعد الإمساك 4:16 دقيقة صباحًا.

الفجر 4:36 دقيقة صباحًا.

الشروق 6:03 دقيقة صباحًا.

أسيوط:

موعد السحور 2:18 دقيقة صباحا.

موعد الإمساك 4:18 دقيقة صباحًا.

الفجر 4:38 دقيقة صباحًا.

الشروق 6:02 دقيقة صباحًا.

أسوان:

موعد السحور 2:13 دقيقة صباحا.

موعد الإمساك 4:13 دقيقة صباحا.

الفجر 4:33 دقيقة صباحا.

الشروق 5:55 دقيقة صباحا.

موعد أذان الفجر شهر رمضان موعد السحور