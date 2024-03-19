جوتيرش: تغير المناخ يدفع الأرض إلى حافة الهاوية

حذرت الأمم المتحدة من أن مستويات تغير المناخ قد بلغت مستويات غير مسبوقة في عام 2023، مما يدفع الأرض إلى حافة الهاوية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن العقد المنصرم كان الأكثر حرارة على الإطلاق، حيث تسببت درجات الحرارة المرتفعة في ذوبان الأنهر الجليدية بشكل غير مسبوق في عام 2023.

وصرح جوتيريش، أن التلوث الناجم عن الوقود الأحفوري يتسبب في فوضى مناخية غير مسبوقة، وأن الأرض تقترب من نقطة لا يمكن الرجوع عنها.

وعلى الرغم من خطورة الوضع، أكد جوتيريش أن لا يزال هناك متسع من الوقت لإنقاذ الأرض من كارثة تغير المناخ.

من جانبها، أكدت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو، أن تغير المناخ لا يقتصر على ارتفاع درجات الحرارة فقط.

وأشارت ساولو إلى أن عام 2023 شهد ظواهر مناخية مقلقة، مثل ارتفاع درجات حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق، وذوبان الأنهر الجليدية، وفقدان الطوف الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.

تُعد هذه التحذيرات من الأمم المتحدة بمثابة دعوة قوية للعمل العاجل لمعالجة تغير المناخ، قبل فوات الأوان.