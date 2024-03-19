سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

الثلاثاء 19/مارس/2024 - 05:40 م

واصل سعر الدولار انخفاضه والذي بدأ منذ نهاية الأسبوع الماضي أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، مسجلا في البنك المركزي 47.01 جنيها للشراء و 47.15 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 47.04 جنيها للشراء و 47.14 جنيها للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوي 47.05 للشراء و 47.15 للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار في ميدبنك عند مستوي 46.90 للشراء و 47.00 للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار وسط البنوك بنهاية تعاملات اليوم في مصرف أبوظبي الأسلامي 47.24 جنيه للشراء و 47.34 للبيع.

وكان سعر الدولار قد تخطي حاجز الـ 50 جنيها بعد قرار “المركزي” بتحرير سعر الصرف يوم 6 مارس، وخلال الأسبوع الماضي يواصل الدولار الأمريكي انخفاض سعره بشكل تدريجي لأكثر من 3 جنيهات ليتراجع اليوم إلى مستوى 47 جنيه مصري.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.