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الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عاطل متهم بسرقة المواطنين بانتحال الصفة في النزهة

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة النزهة حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات في مزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد  قيام عاطل  مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب انتحال الصفة واتخاذه من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم ، 
وضبط  بحوزته كمية من المواد المخدرة - ميزان حساس  سلاح أبيض.

بمواجهته أقر بمزاولته لذلك النشاط الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

4 أيام علي ذمة التحقيقات أجهزة الأمن الشقق السكنية الهواتف المحمولة