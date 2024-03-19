"الدولية لدعم فلسطين": إسرائيل لا تعترف بالقانون الدولي بمساعدة الفيتو الأمريكي

قال رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، صلاح عبدالعاطي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تعترف بقواعد القانون الدولي بمساعدة الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن.

وأضاف عبدالعاطي -في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية، أن الفيتو الأمريكي أفشل مشاريع قرارات أممية بوقف الإبادة الجماعية في غزة، وعلى إسرائيل احترام قرارات العدل الدولية ووقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وتابع رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن إسرائيل لا تعترف بقواعد القانون الدولي بمساعدة الفيتو الأمريكي.

وفى وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منازل غرب مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي يستهدف مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة.