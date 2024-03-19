مصرع طفلة اختنقت أثناء الرضاعة ببولاق الدكرور

لفظت طفلة رضيعة أنفاسها الأخيرة عقب اختناقها أثناء الرضاعة بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفلة تبلغ من العمر شهر متوفاة نتيجة اختناق أثناء تناولها جرعة لبن زائدة من والدتها ومقيمة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وبالتقابل مع والدي الطفلة أفادوا بأنه أثناء قيام والدة الطفلة بإرضاعها غافلها النعاس ولقيت مصرعها اختناقا باللبن ولقت مصرعها إثر ذلك ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا وجري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.