الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير مدينة رفح

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن تصاعد الهجمات الإسرائيلية في مدينة رفح بشكل جدي لتوسيع جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المدينة، وذلك دون أخذ الحيطة بحياة الملايين من النازحين في المنطقة.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها هذه الهجمات العنيفة والدموية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزداد تصاعدا بشكل مفزع منذ الأمس، وقد تركزت هذا الصباح في استهداف منازل المدنيين في رفح، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

واعتبرت الوزارة أن توسيع جرائم القتل والتدمير لتشمل رفح يأتي في وقت متزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، الذي أكد في تصريحاته الأخيرة على عدم وجود خطة إسرائيلية جدية لحماية المدنيين في رفح وطالب إسرائيل بتوفير ذلك، معتبرة ذلك استخفافًا من الجانب الإسرائيلي بالمطالبات الدولية والأمريكية بحماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية بشكل كامل.