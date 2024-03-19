تعرف على سبب عدم قناعة مدرب الزمالك ببعض اللاعبين الجدد

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن سبب عدم قناعة البرتغالي جوزية جوميز مدرب الفريق، ببعض الصفقات الشتوية التي انضمت للزمالك في شهر يناير الماضي .

وأكد المصدر في تصريح للبوابة نيوز اليوم الثلاثاء، أن المدرب البرتغالي يرى أن بعض اللاعبين الجدد لا يمتلكون خبرات اللعب لفريق كبير مثل الزمالك ولا يستطيعون تحمل الضغوط الجماهيرية.

أضاف، هناك بعض اللاعبين الذين أقنعوا المدرب من الصفقات الجديدة ايضا، وأبرزهم ناصر ماهر، وأحمد حمدي، وعبدالله السعيد، وأن بعض اللاعبين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل كبير مثل زياد كمال وهو من اللاعبين المهمين، ومحمد شحاتة ايضا، اما بقية الصفقات فهناك تحفظ كبير عليهم من قبل المدرب لقلة خبراتهم وعدم تحملهم للضغوطات الجماهيرية في المباريات .

كان الزمالك قد تعاقد في يناير الماضي مع كل من، ياسر حمد، ومحمد عاطف، ومهاب ياسر، وسيف جعفر، وعبدالله السعيد، ومحمد شحاتة، وزياد كمال، وأحمد حمدي، وناصر ماهر، وترافيس موتيابا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية يوم 29 من الشهر الجاري .