اتصالات النواب: الدولة نجحت في ضخ استثمارات كبيرة ستغير وجه الحياة المصرية

اكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بان الدولة المصرية نجحت في ضخ استثمارات كبيرة خلال المرحلة الحالية سواء في راس الحكمة أو غيرها من الاستثمارات التي ستغير وجه الحياة في مصر ، مما يؤكد علي وعي القيادة السياسية ورؤيتها الثاقبة التي في الوصول بالوطن الي بر الأمان .

واوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بحضور المهندس احمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، لمناقشة استراتيجيه هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، بضرورة موافاة اللجنة بنسب الاشغال بالمناطق التكنولوجية بأسيوط وبني سويف والسادات وبرج العرب والصناعات اللي تم تنفيذها والتيسيرات التي تم منحها للشباب ، والتيسيرات الممنوحة للمستثمر.

وشددت اللجنة علي ضرورة اخطارها بما يتم من مبادرات وملتقي توظيفي ، للشباب وذلك استكمالا لأطر التعاون بين الحكومة والبرلمان .

واكد مسئولي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات سياسة التعهيد حققت علي نتائج مبهرة خلا العام الماضي 2023 نتائج استراتيجيه صناعة التعهيد حتي عام 2023 حيث وفرت 24 الف فرصة عمل في مختلف الشركات التي تعمل بالمناطق التكنولوجية من خلال 74 شركة ومستهدف تحقيق 60 اف فرصة عمل من خلا الشركات في المرحلة القادمة ، موكدين بانه يتم التحقق من هذه الوظائف ببيانات من التأمينات الاجتماعية ، بالإضافة الي عدد من ملتقي التوظيف التي سيتم اخطار لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها في إطار التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان.