مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو يكشف أسباب تنظيم مناورات بين إيران وروسيا والصين

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن تنظيم مناورات عسكرية بين روسيا والصين وإيران ولم تعلن البلدان الثلاثة المشاركة في المناورات البحرية عن أي هدف لهذه المناورات، يدل على الصعيد السياسي أو صعيد تشكيل عالم متعدد الأقطاب، وعلى الرغم من إعلان هذه البلدان أن هذه المناورات فقط لحماية أمن المنطقة ولتطوير قدرات البحرية لهذه البلدان.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذه المناورات في الوقت الحالي تأتي في إطار الصراع الروسي الصيني الغربي الأمريكي وأيضا الإيراني، ويرى الخبراء أن العالم متعدد الأقطاب الذي تتحدث عنه موسكو منذ بدء العملية العسكرية أصبحت ملامحه ظاهره الآن.

وتابع أن الزعماء الذين أعلنوا تهنئة الرئيس بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية تدل على أن القطب الأمريكي الذي كان مسيطرا على العالم من قبل خلال الفترة الماضية لم يعد بقدرته فرض الضغوط على باقي الدول في العالم، وأن المشروع الأمريكي في عزل روسيا تم إفشاله.