مدرب الزمالك يستقر على منح الفرصة للثنائي الجديد

استقر البرتغالي جوزية جوميز مدرب الزمالك، على منح الفرصة للثنائي زياد كمال ومهاب ياسر خلال مباريات الفريق المقبلة محليا وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وظهر الثنائي بمستوي مميز في تدريبات الزمالك الأخيرة، وسيدفع بهم المديرالفني في المباريات الودية المقبلة لتجهيزهم بشكل بدني وفني مميز تمهيدا لمشاركتهم في المباريات الرسمية .

وكان فريق الزمالك قد تعاقد مع زياد كمال ومهاب ياسر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع مجموعة الصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق فيوتشر يومي 31 مارس و7 أكتوبر في ذهاب وإياب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .