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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يستقر على منح الفرصة للثنائي الجديد

زياد كمال
زياد كمال
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استقر البرتغالي جوزية جوميز مدرب الزمالك، على منح الفرصة للثنائي زياد كمال ومهاب ياسر خلال مباريات الفريق المقبلة محليا وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وظهر الثنائي بمستوي مميز في تدريبات الزمالك الأخيرة، وسيدفع بهم المديرالفني في المباريات الودية المقبلة لتجهيزهم بشكل بدني وفني مميز تمهيدا لمشاركتهم في المباريات الرسمية .

وكان فريق الزمالك قد تعاقد مع زياد كمال ومهاب ياسر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع مجموعة الصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق فيوتشر يومي 31 مارس و7 أكتوبر في ذهاب وإياب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

جوزيه جوميز الزمالك زياد كمال مهاب ياسر