السجن المؤبد لحداد مسلح لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسن المؤبد، لحداد مسلح لمزاولته نشاطا إجراميا بالإتجار في الهيروين المخدر فى منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 32033 / 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2140 لسنة 2023 كلي شمال بنها، باتهام "محمد ج إ ع" 21 سنة حداد مسلح ومقيم محطة الزجاج بالفتح - مركز الخانكة محافظة القليوبية"، لأنه في يوم 2023 /11/13 بدائرة مركز الخانكة، أحرز جوهراً مقدراً "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - أحرز أداة "كتر "، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.