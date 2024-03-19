الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية غدا وارتفاع درجات الحرارة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

ويشهد الاربعاء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 26 والصغرى 13 ، وعلى جنوب الصعيد 27 العظمي والصغري 15 درجة .