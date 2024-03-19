ضبط 3 عاطلين لسرقتهم توك توك بالإكراه من قائدها بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط 3 عاطلين لقيامهم بسرقة توك توك بالإكراه من قائدها دائرة مركز شرطة الخانكة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بقيام 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك " من قائدها بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب أحمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (2 سلاح أبيض ، فرد محلى)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى مركبة "التوك توك " بالبيع لعميلهم "سئ النية"(عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بالقليوبية) أمكن ضبطه والمركبة المستولى عليها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.