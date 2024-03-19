منتخب نيوزيلندا يستبعد 3 لاعبين للإصابة

قرر بيزلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا استعباد 3 لاعبين من قائمة المنتخب المشاركة في كأس "عاصمة مصر" التي تستضيفها العاصمة الإدارية ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.

وأعلن المدير الفني أن 3 لاعبين هم نجم المنتخب والقائد كريس وود مُهاجم نوتنجهام فورست الإنجليزي سيغيب للإصابة، وكذلك الثنائي جو بيل وتيم باين.

ومن المقرر أن يخوض منتخب نيوزيلندا اول مران له مساء اليوم استعدادا لمواجهة الفراعنة يوم الجمعة المقبلة.