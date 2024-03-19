المشدد 15 عاما لشقيقين لاتهامهما بالشروع في قتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، ووكيل النيابة مروان مؤمن محمود، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لشقيقين لاتهامهم بالشروع في قتل شخص، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3618 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3223 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، باتهام كلا من "أحمد ع أ" و شقيقه "إبراهيم ع أ" لأنهما في يوم 26 / 1/ 2023 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، شرعا في قتل المجني عليه "محمد يوسف أحمد علي" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة فيما بينهما أشهرا سلاحين ناريين غير مششخنة - فردين خرطوش وأطلق صوبه أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهم أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين فردين خرطوش)، أحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أوإحرازها.

وقال الشاهد الأول "محمد ي أ" 41 سنة - تاجر معادن - مقيم 17 شارع محمد سعد مدينة السلام - شبرا الخيمة ثان، أنه إثر خلافات سابقة فيما بينه وبين المتهمين، أطلق كلا منهما صوبه أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه محدثين إصابته.

وأثبت الشاهد الثانى "إبراهيم م ن" 27 سنة - معاون مباحث شبرا الخيمة ثان، أن تحرياته أكدت صحة ما شهد به سابقه وأضاف بتعدي المتهمين على المجني عليه بأسلحة فرد خرطوش وأحدثوا إصابته قاصدين إزهاق روحه.