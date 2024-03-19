وكيل تعليم القاهرة تتابع انتظام الدراسة بمدارس دار السلام

تفقدت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الثلاثاء، مدرستي دار السلام الإعدادية الثانوية، وجمال عبد الناصر الإبتدائية وذلك للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية.

وتابعت " وكيل المديرية" مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بمدرسة دار السلام الإعدادية وحثت الطلاب على الجد والاجتهاد والتنافس الشريف.

كما قامت بالمرور على "قاعات رياض الأطفال " بمدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية مشيدة بالجهد التى تبذله معلمات رياض الأطفال فى تربية وتعليم النشء الصغير باستخدام جميع الوسائل التعليمية الممكنة من( لوحات وأغانى تعليمية) لتوصيل المعلومات بسهولة ويسر لأبنائنا الصغار.