الهندسة العسكرية والاستخبارات.. إسرائيل تشكل فريقا خاصا لتحديد مواقع أنفاق بالضفة الغربية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن معلومات استخباراتية إسرائيلية تزعم وجود أنفاق للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

يأتي ذلك، بعد تقارير تحدثت عن سماع أصوات حفر في بلدة بيت حفير الإسرائيلية التي تقع على بعد مئات الأمتار من مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وقال الصحيفة العبرية، إن القيادة المركزية لجيش الاحتلال الإسرائيلي شكلت فريقا خاصا لإجراء تقييمات للوضع وتحديد مواقع تلك الأنفاق المزعومة في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة، أن الفريق يضم خبراء في الهندسة العسكرية والاستخبارات، إلى جانب محترفين مدنيين يقومون بتقييم الوضع بالتزامن مع المعلومات الاستخباراتية.

وأكدت الصحيفة أن الفحوصات كشفت حتى الآن عن خمسة آبار، لكنها لم تؤد إلى أنفاق.