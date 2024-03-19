نائب محافظ القاهرة تعقد اجتماعا تنسيقيا لبحث الطريق البديل لمحور صلاح سالم

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الاجتماع التنسيقى الذي عقد اليوم بمقر المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بشأن بحث ومناقشة تحديد مسار بديل لطريق صلاح سالم و ذلك في اطار رفع كفاءة الطرق بشوارع العاصمة وخلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية في ضوء مشروعات الطرق العملاقة والتي يجرى تنفيذها حاليا في جميع انحاء الجمهورية.

وخلال الاجتماع ناقشت سيادتها تحديد المسار البديل لطريق صلاح سالم من خلال نزول فرق العمل لتوقيع المسار على الطبيعة من قبل مهندسي مركز شبكات المرافق بالمحافظة وممثل المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية في جزء من المسار بداية من شارع عين الحياة حتى شارع الخلا كما وجهت بحصر كافة التعارضات المتعددة للمحور البديل لتحقيق السيولة المرورية، لازالة كافة العوائق .