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الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تشارك في قوافل تنموية بمحافظتى القاهرة والجيزة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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يواصل قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس  المشاركة فى قوافل تنموية في قرية الشوبك الغربى مركز البدرشين محافظة الجيزة و حى الأسمرات محافظة القاهرة.

جاءت مشاركة الجامعة  تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق  جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ،الإشراف الإدارى اللواء حسام الشربينى أمين العام المساعد بقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك فى القوافل التنموية ( كلية طب الأسنان ، كلية الصيدلة ، كلية التربية ، كلية التمريض ، كلية الأثار ) من خلال تقديم الأدوية بالمجان فى التخصصات الطبية المختلفة، وخدمات عيادات الأسنان ، وورش فنية ، وعمل مسابقات للأطفال وتقديم الهدايا لهم ، وحملات توعية ، ورش عمل عن الأشغال ، والحرف اليدوية، وقياسات ضغط وسكر .

 

الأسمرات التخصصات الطبية الشوبك الغربي بمحافظتي القاهرة والجيزة جامعة عين شمس