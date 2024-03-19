جامعة عين شمس تشارك في قوافل تنموية بمحافظتى القاهرة والجيزة

يواصل قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس المشاركة فى قوافل تنموية في قرية الشوبك الغربى مركز البدرشين محافظة الجيزة و حى الأسمرات محافظة القاهرة.

جاءت مشاركة الجامعة تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ،الإشراف الإدارى اللواء حسام الشربينى أمين العام المساعد بقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك فى القوافل التنموية ( كلية طب الأسنان ، كلية الصيدلة ، كلية التربية ، كلية التمريض ، كلية الأثار ) من خلال تقديم الأدوية بالمجان فى التخصصات الطبية المختلفة، وخدمات عيادات الأسنان ، وورش فنية ، وعمل مسابقات للأطفال وتقديم الهدايا لهم ، وحملات توعية ، ورش عمل عن الأشغال ، والحرف اليدوية، وقياسات ضغط وسكر .