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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس الوزراء اللبناني: نعمل للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في جنوب البلاد

رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
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قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: "انشغالاتنا الداخلية لا تنسينا أهوال الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء وتدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الأهالي".

وأضاف “ميقاتي” في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء: “سنظل نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير والإبادة وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل”.

وأوضح: "نحن على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها إسرائيل، ستشمل دول المنطقة ونشهد استقرارا طويل الأمد".

إسرائيل الحرب غزة نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني