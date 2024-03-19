رئيس الوزراء اللبناني: نعمل للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب في جنوب البلاد

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: "انشغالاتنا الداخلية لا تنسينا أهوال الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء وتدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الأهالي".

وأضاف “ميقاتي” في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء: “سنظل نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير والإبادة وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل”.

وأوضح: "نحن على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها إسرائيل، ستشمل دول المنطقة ونشهد استقرارا طويل الأمد".