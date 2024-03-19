اليوم.. عزاء الفنان فاروق عيطة بمسجد رابعة العدوية

تتلقى أسرة الفنان الراحل فاروق عيطة عزاءه اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس بمسجد رابعة العدوية.

وكان الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين قد أعلن وفاة الفنان فاروق عيطة في الساعات الأخيرة من يوم السبت الماضي، وشيعت جنازته الأحد الماضي من مسجد السلام بمدينة نصر، فيما دفن جثمانه بمدافن الأسرة في مدينة نصر أيضا.

"فاروق عيطة" من مواليد كفر البطيخ بمحافظة دمياط وهو ممثل مسرحي خريج المعهد العالى للفنون المسرحية وعضو فاعل بالمسرح القومى المصرى، بدأ نشاطه الفنى فى النصف الثانى من السبعينيات وقد عمل بالتليفزيون فى أفلامه ومسلسلاته وسهراته، ومن أهم أعماله التليفزيونية مسلسل"أفواه وأرانب"١٩٧٨ و "العائلة"١٩٩٤ و "بشرة سارة" ٢٠٠٩ ومن مسرحياته “الملك لير” كما تميز في دور رجل المقاومة الفلسطينية فى فيلم "الطريق الى إيلات" ١٩٩٣ الذى أنتجه التليفزيون وتألق أيضا فى دور الأمير صقر الذى خان الأميرة الجميلة (منال سلامة) مع الخادمة فى مسرحية "الأميرة والصعلوك".