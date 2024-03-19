المشدد 6 سنوات لعاطلين في حيازة الهيروين المخدر بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة حيازة الهيروين المخدر بمنطقة عين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ا.م عاطل ،ج.ط عاطل، أحرزوا مخدر الهيروين بقصد الاتجار والربح غير المشروع، كما أحرزوا سلاح أبيض مطواة بدون مسوغ قانوني.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين أثناء مرور دورية أمنية بدائرة القسم، لتفقد الحالة الأمنية أبصرت قوات الأمن تواجد المتهمين بالطريق العام محرزًين كيس بلاستيكي شفاف اللون بداخله مسحوق يشبه جوهر مخدر الهيروين وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزتهم على 16 لفافة ورقية تحوي كل منها ذات المخدر، وسلاح أبيض وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.