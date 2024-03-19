"القومي للمرأة" بجنوب سيناء يطلق مبادرة مطبخ المصرية "صور"

أطلق المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، مبادرة “مطبخ المصرية”، طوال شهر رمضان المبارك، وتهدف المبادرة إلى إتاحة فرص إنتاج وجبات جاهزة تقدم خدمة إطعام للأسر الكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب من خلال إقامة مطبخ مجتمعي ذي بعد تنموي مستدام .

وفي مدينة رأس سدر تابع المحاسب علي حمادة، رئيس المدينة فعاليات مبادرة “مطبخ المصرية”، التي تقام تحت رعاية اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة مايا مرسي، أمين المجلس القومي للمرأة، ودكتورة نهى الحسيني مقررة المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء.

وأوضح علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر، خلال متابعة العمل بمطبخ المصرية، أن المبادرة أطلقت في جميع المحافظات بهدف تدريب السيدات على أعمال الطهى لخلق فرص جديدة لسيدات ولزيادة دخلهن بإشراف بدريه فوده عضو الفرع عن مدينة رأس سدر، ويأتي ذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشار رئيس مدينة رأس سدر إلى أن "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس القومي للمرأة فى جميع محافظات الجمهورية ويُعد مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب.

وأضاف: أن السيدات والفتيات تلقين تدريبًا على يد الطهاة الماهرين بالمدينة، للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء.

432753586_798674632307013_4687505746221489191_n

432762425_798674675640342_8006702511754241866_n

432764013_798674652307011_2201924053687887863_n

431490639_798673878973755_3467261171342859886_n