بالفيديو.. المرور: كثافات بشارع رمسيس وسيولة بنفق الأزهر وكوبري الجلاء

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات اليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية بسيطة حتى ميدان العباسية، فضلا عن كثافات نسبية عند تقاطع شارع صلاح سالم، مشيرة إلى أن كوبري الجلاء يشهد سيولة مرورية وصولا إلى طريق العروبة، أما عن كوبري المطار، فيشهد كثافات نسبية تبدأ في الاختفاء وصولًا إلى طريق المطار، وكذلك الأمر عند كوبري الحدائق للمتجه إلى الفنجري، وأعلى كوبري المطرية للمتجه إلى الكابلات.

وأضافت: أن نفق الأزهر يشهد انتظام الحركة المرورية للقادم من طريق صلاح سالم وصولا إلى ميدان الأوبرا، كما يوجد انتظار لحركة المرور بشارع رمسيس وصولا إلى منطقة غمرة والعباسية ومطلع ومنزل كوبري أكتوبر، أما عن طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان والمعادي والمقطم فيشهد سيولة في الحركة المرورية.

وتابعت: أن شارع فيصل يشهد كثافات مرورية، كما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا كبيرا في حركة السيارات، وكذلك الأمر في شارع العشرين حتى الطالبية للمتجه إلى شارع فيصل، أما عن طريق المحور فيشهد كثافات مرورية نسبية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر فهناك سيولة مرورية، كما يشهد شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، وكثافات مرورية مرتفعة للقادم من كوبري فيصل وصولا إلى مناطق الدقي.